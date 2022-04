Riflettori accesi in casa Juve su Raoul Bellanova, laterale classe 2000 di scuola Milan che con la maglia del Cagliari sta attirando l'attenzione di diverse squadre. Il cartellino del giocatore è di proprietà del Bordeaux, club dal quale - secondo quanto riferito da Tuttosport - i sardi avrebbero già deciso di riscattarlo. L'eventuale decisione dei bianconeri di puntare su di lui, però, potrebbe disegnare uno scenario ben preciso: da Torino, infatti, potrebbero prendere in mano la situazione e bloccare il 22enne, per poi lasciarlo in prestito per un'altra stagione al Cagliari, così da consentirgli di accumulare minuti ed esperienza prima dell'approdo definitivo alla Juve. Intanto, in attesa del mercato, sabato sera si assisterà al primo incrocio sul campo: un'occasione in cui Bellanova potrà mettersi ulteriormente in mostra.