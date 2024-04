Il centrocampista del Cagliari Nicolasha parlato ai microfoni di Dazn ieri dopo la gara contro l'Inter. Il riferimento chiaro però è alla gara contro la Juventus in programma venerdì. Le sue parole:"Sono felicissimo per il gol, potevo chiuderla e sono arrivato in corsa senza indirizzarla. Punto fondamentale, siamo felici di quello che stiamo facendo, ora aspettiamo la Juve. Il Cagliari è una squadra incredibile, un gruppo fantastico. Il mister è bravo a leggere le situazioni, noi abbiamo la massima fiducia e tutti danno il 100%, succede quasi sempre nel nostro percorso. Ancora di step ce ne sono da fare, ora con la Juve è fondamentale. Una alla volta senza guardare gli altri, ci concentriamo su noi stessi".