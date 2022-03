Il Cagliari stando a quanto riferisce Calciomercato.com avrebbe messo nel mirino Filippo Ranocchia. Centrocampista classe 2001 che in questa stagione è stato mandato in prestito dalla Juventus al Vicenza in Serie B. Per la prossima stagione sul giovane ci sarebbe in forte pressing il Cagliari. In estate si deciderà quale sarà il futuro di Ranocchia.