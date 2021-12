Nienteper Nahitan. Come riportato dalnella nota ufficiale che annunciava il ritiro della squadra in vista della trasferta all'Allianz Stadium, il centrocampista rossoblù si è sottoposto quest'oggi ad alcune terapie per provare a recuperare dalla contusione alla coscia sinistra che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco durante la sfida di ieri contro l'Udinese. E secondo Sky Sport il giocatore non sarà a disposizione diper la partita contro la Juve.