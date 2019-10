Il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez è una delle sorprese di questo inizio di campionato. Appena arrivato dal Boca Juniors, si è già preso in mano la squadra rossoblù per provare a trascinarla in alto. Maglia sempre sudata a fine partita, unico giocatore di Maran a non essere mai uscito un minuto dal campo: lo chiamano 'Il Guerriero'. E ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha spiegato a chi si ispira: "Il mio modello è l'ex juventino Pirlo. Mi piacciono Sensi, Insigne e Godin, è stato lui, insieme all'ex difensore e allenatore del Cagliari Diego Lopez, che mi hanno consigliato di venire in Italia".