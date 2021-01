2









Interisti e juventini uniti, almeno per una sera: nel mirino c'è l'arbitraggio di Abisso, che a Cagliari, dove il Milan vince 2-0 grazie alla doppietta del ritrovato Zlatan Ibrahimovic, non vede un rigore abbastanza chiaro su Sottil. Di fatto, sancendo in questo modo la vittoria rossonera. Meritata, al di là degli episodi. Comunque rilevanti.



Gli sfottò si sprecano, e hanno i colori di tutti fuorché quelli rossoneri. "Tra poco il rigore glielo fischiano negli spogliatoi", il commento di un blogger interista. Che sottolinea il dodicesimo penalty concesso ai rossoneri in 18 partite di campionato. Non esattamente poca roba. E il resto? Trovate tutto nei commenti, qui in basso.