L'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juve. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni.



PARTITA BRUTTA? - "Nel girone di ritorno abbiamo sempre fatto un bel calcio, io credo che i tifosi si siano divertiti in queste ultime partite. A me interessa solo quello che farà il Cagliari, vorrei rendere difficile la vita alla Juve".



ARBITRI - "Penso e spero che domani gli arbitri facciano una grande prestazione. Il regolamento è uguale per tutti, loro non devono pensare ad altro. Sono sereno, e fino a prova contraria non ho nessun problema, non voglio avere pregiudizi in testa e pensare solo a non ripetere gli errori fatti contro l'Udinese".



SALVEZZA - "Vorrei vedere ottimismo, sono soprattutto due le sconfitte che ci hanno bruciato. Nel girone di ritorno abbiamo fatto vedere un bel calcio, ora nelle sette partite che restano dobbiamo dimostrare che siamo quelli delle prime otto giornate e non quelli delle quattro sconfitte. Non possiamo scegliere dove fare punti, quindi anche domani dovremo fare una super prestazione contro la Juventus".



RUSH FINALE - "Non faccio calcoli, pensiamo alla Juventus come se fosse l'ultima di campionato. Ci sono ancora 21 punti, se non facciamo errori clamorosi come nelle ultime partite possiamo giocarcela fino alla fine. A oggi sapete dove siamo in classifica".



ATTACCO - "In certi momenti le cose non vanno. Se guardiamo al Napoli abbiamo creato tantissimo e non abbiamo segnato, con il Milan potevamo raccogliere di più. Io non sono preoccupato della fase attiva, dobbiamo essere attenti a non scoprirci per me. Ripeto, dobbiamo trovare equilibrio".