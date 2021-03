Il calciatore del Cagliari Razvan Marin è intervenuto sui canali ufficiali del club sardo per parlare, tra le altre cose, della prossima sfida contro la Juventus: "Siamo pronti per la Juventus domenica prossima: affronteremo una grandissima squadra ma vogliamo giocarci le nostre carte. Personalmente sto bene, ho fiducia in me stesso e ci stiamo trovando al meglio con i compagni lì in mezzo, Nainggolan e Duncan: mi piace giocare da mezzala. Davanti abbiamo elementi importanti, la squadra è sulla strada giusta, in attacco ci sono molte soluzioni tra i colpi di testa di Pavoletti, la qualità e la leadership di Joao Pedro, le doti di Pereiro, Simeone e Cerri. Siamo contenti, c'è una bella atmosfera nel gruppo e quindi proseguiamo così perché il cammino è ancora lungo".