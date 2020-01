Maran, tecnico del Cagliari, ha presentato la sfida con la Juventus in conferenza stampa. Ecco quanto raccolto da CalcioCasteddu.



SOSTA - “Ho visto una squadra che è rientrata col piglio giusto. La squadra aveva bisogno di questa sosta per avere le energie giuste e affrontare questo nuovo percorso”.



WALUKIEWICZ - “È pronto, ha lavorato bene e ho intenzione di dargli questa opportunità”



LAVORO - “Ogni settimana dobbiamo lavorare su degli accorgiamenti. Dobbiamo però farlo senza snaturarci anche se affrontiamo una squadra enorme. Non deve essere una partita d’attesa, dovremo fare qualcosa in più del solito”.



CONVOCATI - “Domani è convocato Carboni, è bello dare un’opportunità a questi ragazzi. Castro partirà con la squadra, anche se si è allenato poco. Ragatzu non ci sarà”.



JUVE - “Recuperare giocatori è importante. Ci da altre alternative. Dobbiamo fare delle cose importanti per batterli, avere personalità, dobbiamo avere consapevolezza. La squadra di Sarri tiene di più il pallone, fa più passaggi rispetto allo scorso anno e arriva in porta in maniera diversa”.