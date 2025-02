Cagliari, mancherà un attaccante per la Juventus. E Nicola commenta così

Getty Images

Portieri : Auseklis, Caprile, Sherri.

: Auseklis, Caprile, Sherri. Difensori : Augello, Luperto, Zortea, Palomino, Mina, Zappa, Obert.

: Augello, Luperto, Zortea, Palomino, Mina, Zappa, Obert. Centrocampisti : Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makoumbou, Gaetano.

: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makoumbou, Gaetano. Attaccanti: Coman, Pavoletti, Luvumbo, Piccoli, Felici.



Obiettivo continuità

Mister Davideha appena diramato la lista dei convocati per il big match di domani sera all’Unipol Domus contro la Juventus, valido per il 26° turno di Serie A. Sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico rossoblù, con l’unica esclusione di KingstoneDopo le ultime prestazioni incoraggianti, la Juventus vuole dare seguito ai risultati positivi e tornare da Cagliari con tre punti fondamentali per il proprio cammino in campionato. La squadra di Thiago Motta dovrà fare attenzione alla compattezza e all’intensità degli uomini di Nicola, cercando di sfruttare al massimo le proprie qualità offensive e il dinamismo della mediana.



Nicola su Cagliari-Juventus

Con il 4-2-3-1 ormai consolidato e qualche dubbio ancora da sciogliere, la Juventus si avvicina alla sfida con la consapevolezza di poter dare un segnale forte in ottica campionato."In Champions ha fatto una gara di ottimo livello, almeno per un'ora. Avremo la possibilità di costruire qualche pericolo. Per noi sarà una partita che ci metterà nelle condizioni di migliorare. Incontreremo una squadra che produce un calcio moderno, abili ad imbucare i mediani nei due centrali. Sanno costruire in ampiezza. Ma sappiamo che contro le grandi squadre ci siamo saputi distinguere, dovremo avere lo spirito giusto, riconoscendo il valore dell'avversario, ma essendo consci delle nostre potenzialità".