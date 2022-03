La Juventus ha messo nuovamente nel mirino il centrocampista del Cagliari Naithan Nandez. Come riferisce Ansa però il centrocampista non sarà ancora a disposizione di Walter Mazzarri nella sfida contro lo Spezia per il problema rimediato in Coppa Italia che da quasi due mesi costringe il centrocampista a rimanere ai box. Lo stesso Mazzarri nel corso dell'ultima conferenza stampa aveva dichiarato di sperare di riaverlo a disposizione in vista della sfida ai liguri.