Il terzino del Cagliari Gabriele Zappa, ex Inter, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio della sfida contro la Juventus allo Stadium. L’esterno basso è stato proprio interrogato sull’emozione della partita alla luce del suo passato nerazzurro: “È una partita importante per me perché giocare contro la Juve è speciale, non è come le altre partite, ma cerco di viverla come le altre sfide di Serie A”.