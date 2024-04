Nel cuore della sfida, il gol della speranza porta la firma di Dusan. È l'attaccante serbo ad accorciare le distanze al 60', con una magistrale punizione mancina da posizione proibitiva per un sinistro. Il gol del 2-1 risveglia le speranze, trasformando la partita in un'epopea ancora tutta da scrivere. L'energia si materializza in un calcio impetuoso, mentre i tifosi trattengono il fiato, consapevoli che ogni istante può ribaltare il destino del match. In quel momento, il campo diventa un teatro di emozioni, dove il coraggio e la determinazione tracciano la strada per il successo.