Dusan Vlahovic, 166 e 660: i numeri dicono tutto. Ma Thiago Motta apre il ballottaggio

Marco Luzzani

Nel calcio tutto può succedere, e i ribaltoni sono all’ordine del giorno. Tuttavia, la situazione di Dusanallasembra ormai segnata, con un destino che appare sempre più chiaro: una separazione che maturerà nei prossimi mesi e si concretizzerà nella sessione estiva di calciomercato. L’attaccante serbo, arrivato a Torino con grandi aspettative e un investimento importante, oggi si trova in una posizione scomoda., che ha preso le redini della squadra, non lo considera una pedina centrale del suo progetto tecnico, relegandolo spesso a un ruolo di seconda linea. Questo, però, contrasta con un dato di fatto:è il giocatore più pagato della rosa bianconera. Un elemento difficilmente sostenibile sia a livello economico che sportivo. Un calciatore di tale valore e ingaggio non può essere un’alternativa, né può accettare di esserlo senza conseguenze.

Vlahovic, le parole di Thiago Motta

Vlahovic, cosa dicono i numeri

Cagliari-Juve, la scelta su Vlahovic

Ecco perché lasembra destinata a cederlo in estate, magari per finanziare nuovi acquisti o riequilibrare il monte ingaggi. Il futuro diè incerto, ma una cosa appare sempre più probabile: il suo percorso in bianconero sta per giungere al capolinea.Di“C'è la possibilità che giochi titolare come gli altri, insieme con Kolo Muani li avete già visti. Le scelte sono fatte per ottenere il massimo nel momento”. Insomma, ha mandato la palla in tribuna senza entrare troppo a fondo nel discorso.Dall’ufficializzazione di Kolo Muani alla Juventus, il 23 gennaio, Dusan Vlahovic ha giocato circa 166 minuti su 660: siamo intorno al 25% dei minuti disponibili. Inoltre, il dato è influenzato dai 90 minuti giocati contro il Benfica, nell’occasione Kolo Muani non poteva essere schierato perché non ancora inserito nella lista Champions League. I numeri lo dimostrano chiaramente: è una seconda linea, tra i calciatori meno impiegati.Un cambio di tendenza, però, potrebbe esserci all'orizzonte. Contro il Cagliari, domani sera, Thiago Motta ha aperto il ballottaggio con Kolo Muani. Ultimi dubbi da sciogliere in serata: la certezza francese o la fame e la voglia di rivalsa del serbo?