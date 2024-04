Laè sempre la Juve, anche in Sardegna. E l'Unipol Domus disarà praticamenteper il match di questa sera, valido per la 33^ giornata di Serie A, essendo già stata superata la quota deitra abbonati (13.431) e biglietti venduti. Secondo quanto riferito dall'Unione Sarda, ormai mancano solo 400 tagliandi al "tutto esaurito", in un impianto che quindi è pronto a caricare i ragazzi di Claudio Ranieri in una partita che può rivelarsi determinante in chiave salvezza (così come per i bianconeri in ottica Champions). Il fischio d'inizio è previsto alle 20.45.