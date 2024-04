La gara trasi giocherà venerdì 19 aprile alle ore 20.45 in terra sarda. Il club ha reso note le informazioni per l'acquisto dei tagliandi per l'accesso. Questo il comunicato:"​I biglietti per la sfida dell’Unipol Domus tra Cagliari e Juventus di venerdì 19 aprile alle ore 20.45, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A, saranno disponibili dalle ore 10 di domani mercoledì 10 aprile.I biglietti per assistere all’incontro potranno essere acquistati online nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate.Esclusivamente nella giornata di venerdì 19 aprile (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00) sarà a possibile acquistare il tagliando anche presso il Ticket Service dell’Unipol Domus".