Cagliari-Juventus, tornerà titolare Yildiz?

Ore 20.45 tornerà in campo la Juventus con il dovere di riscattare la brutta sconfitta di Eindhoven costata ai bianconeri di Thiago Motta l'eliminazione dalla Champions League prima ancora di approdare agli ottavi che erano obiettivo stagionale. Chi però in occasione di quella sfida, esattamente come nella precedente sfida contro l'Inter non era partito titolare è il numero 10 della Juventus Kenan Yildiz, tornerà però titolare per la sfida di questa sera contro il Cagliari?Il fantasista turco al momento è in ballottaggio. Uno tra lui e Nico Gonzalez avrà una maglia da titolare nella sfida della Domus Arena.