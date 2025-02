Cagliari-Juventus, tocca a Vlahovic? Cosa filtra

Getty Images

Cagliari-Juve, una nuova occasione per Vlahovic?

Dall’arrivo di Randal Kolo Muani alla Juventus, ufficializzato il 23 gennaio, lo spazio per Dusan Vlahovic si è drasticamente ridotto. Il serbo ha collezionato solo 166 minuti su 660 disponibili, pari a circa il 25%. Un dato ancora più significativo se si considera che ben 90 minuti sono stati accumulati nella sfida contro il Benfica, gara in cui Kolo Muani non era disponibile per questioni di lista Champions League. I numeri parlano chiaro: Vlahovic è diventato una seconda linea, uno dei giocatori meno utilizzati da Thiago Motta.

Domani sera, contro il Cagliari, potrebbe esserci un’inversione di rotta. Thiago Motta ha lasciato aperto il ballottaggio tra Vlahovic e Kolo Muani, segno che l’attaccante serbo potrebbe avere una chance importante dal primo minuto. La scelta definitiva verrà presa solo in serata: da un lato c’è la certezza che offre il francese, ormai integrato nel sistema di gioco bianconero, dall’altro la voglia di riscatto di Vlahovic, desideroso di dimostrare il proprio valore e riconquistare la fiducia dell’allenatore.Sarà la partita di Vlahovic o Kolo Muani manterrà il posto? La risposta arriverà domani sul campo.