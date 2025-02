Cagliari-Juventus, Thiago Motta in conferenza: 'Rigore su Vlahovic? Deve intervenire il VAR'

AFP or licensors



Cagliari-Juventus, Thiago Motta in conferenza

Le parole diin conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus sul Cagliari: "Il risultato era importante, e oggi abbiamo meritato. Abbiamo fatto un grande primo tempo, creando tante occasioni. Non siamo riusciti a chiudere la gara e contro un avversario come questo poi rischi di prendere il pareggio. Ci è mancato un pizzico di lucidità nella ripresa, abbiamo sofferto senza concedere tanto, ma senza dominare come nel primo tempo. Il Cagliari ha preso campo, e non possiamo permettere all'avversario tutto ciò".

"Assolutamente sì, dipenderà dalla tipologia di partita, ma sono due elementi con grandi caratteristiche. E' una soluzione che prenderò in considerazione per il futuro"."Non l'ho vista. L'arbitro ha fatto un'ottima partita, soprattutto nell'atteggiamento. Colombo sta migliorando tantissimo, ha grande rispetto degli atleti e viene ricambiato. Dusan ha protestato in maniera lieve, perchè ha rispetto di quest'arbitro. La spinta l'ho vista da lontano, ma dev'essere il VAR ad intervenire. La cosa più importante è l'andamento della gara"."Gioca perchè se lo merita. Abbiamo un rapporto straordinario. Ha un forte carattere e mentalità. Oggi ha dimostrato grande professionalità, aiuta i compagni. È facile gestire un campione così"."Francisco è un ottimo professionista, come Dusan. Ha delle caratteristiche molto importanti, specie nell'uno contro uno. Gli avversari lo temono per questo, ma ha grandi margini di miglioramento. Non per paragonarlo a Luis Figo, ma le caratteristiche sono quelle".