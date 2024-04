Cagliari-Juventus, Szczesny a disposizione: le parole di Allegri

Arguto, brillante, simpatico: tutte doti che da sempre sono apprezzate del comunicatore. Lo dimostra una volta di più in un video pubblicato sui canali social della e che, in questi minuti, sta diventando virale. Nel video in questione si vede uscire dagli spogliatoi della Continassa con una protezione al naso operato: "Volevate vedere Tekkone con la maschera? Mai con la maschera, è per Zorro la maschera". Al di là della battuta, sembra evidente che il portiere bianconero non ami indossare la ormai celebre maschera protettiva che solitamente si utilizza in campo in caso di infortuni al volto. Un po' a sorpresa, rispetto alle impressioni di questi giorni, Massimiliano Allegri ha annunciato in conferenza che Szczesny è a disposizione contro il Cagliari: "Non ho tanti dubbi, Szczesny sta bene ed è a disposizione, vedrò oggi cosa fare per domani. Non ho grandi dubbi e dopo l'allenamento scioglierò gli ultimi". con che, dunque, tornerebbe in campo solo per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Lazio.