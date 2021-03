Dopo una serie di partite disputate all'Allianz Stadium, la Juventus torna a viaggiare e andare a giocare in trasferta. La tappa di oggi si chiama Cagliari, una trasvolata del Mar Tirreno da cui la squadra di Pirlo vuole tornare con 3 punti, che sarebbero preziosi per dare una risposta post-eliminazione Champions e continuare ad alimentare la fiammella del sogno scudetto. Come per ogni match, in questi minuti precedenti al calcio d'inizio (in programma alle 18 alla Sardegna Arena) vi presentiamo tutte le foto e i video delle due squadre nel prepartita, dall'ingresso allo stadio fino al riscaldamento sul campo!