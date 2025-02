Cagliari-Juventus, quando parla Thiago Motta in conferenza stampa?

AFP or licensors

Quando parla Thiago Motta in conferenza stampa?

Lascenderà in campo domenica sera, in casa del, nel posticipo domenica della 26esima giornata di. I bianconeri, reduci dalla cocente delusione in Champions League contro il PSV, vogliono proseguire la propria rincorsa in campionato dopo le tre vittorie consecutive conquistate contro Empoli, Como e Inter. La Juve, proprio grazie alla vittoria contro i nerazzurri, ha agganciato il quarto in condivisione con la Lazio a quota 46 punti. Alla vigilia del match, come da tradizione, parlerà Thiago Motta in conferenza stampa.

Thiago Motta parlerà in conferenza stampa, alla vigilia di Cagliari-Juventus, nella giornata di sabato 21 febbraio. L'incontro con la stampa, presso l'Allianz Stadium, inizierà alle