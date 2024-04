Da"La Juventus, reduce dal pareggio nel derby contro il Torino, affronterà il Cagliari in trasferta venerdì 19 aprile 2024 alle ore 20:45 nel match valido per la 33^ giornata di Serie A.Mister Massimiliano Allegri presenterà la sfida contro i sardi in conferenza stampa alle ore 11:00 di giovedì 18 aprile.La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Juventus TV".La diretta testuale, i commenti e gli approfondimenti li troverete come di consueto su ilBianconero.com