Cagliari-Juventus può essere la chance di Dusan Vlahovic contro la sua vittima preferita. Obiettivo? Tornare a splendere

Getty Images

Cagliari-Juventus, può giocare Dusan Vlahovic?



Dusan Vlahovic giocherà titolare contro il Cagliari?



Dusan Vlahovic in questa Serie A: i numeri

Partite giocate: 19

Da titolare: 16

Minuti a partita: 72'

Goal: 8

xG: 10.21

un goal ogni 171 minuti

Tiri a partita: 3.1

Grandi occasioni da rete mancate: 12

Asssit: 1



Dusan Vlahovic, il Cagliari come occasione

quanto ci è mancato sentire questa voce dallo speaker dello Stadium? Forse un po', anche se Randal Kolo Muani non ha di certo deluso le aspettative dei tifosi.che si è creato da quella prima partita con l'Hellas Verona quando ha segnato all'esordio nella nebbia dello Stadium e certo, come ogni storia d'amore, ha presentato qualche discussione come quella con un gruppo di tifosi qualche mese fa allo Stadium poi risolta con una stretta di mano, come fanno gli uomini, quelli veri.Da quando è arrivato Kolo Muani Vlahovic non ha praticamente più giocato con la Juventus ma cosa. Lo ha dimostrato la sfida contro il PSV quando dopo una gara decisamente opaca dell'ex attaccante del PSG è entrato Dusan che ha dimostrato da subito di avere. Quelle tre caratteristiche che mai gli sono mancate e che un giocatore della Juventus deve proprio avere. Il palo colpito in Olanda è solo l'ultima dimostrazione, ma forse è quella che ha convinto Thiago Motta.È molto probabile che in una delle due sfide, Cagliari oppure Empoli di Coppa Italia sia il momento di vedere di nuovo il numero 9 della Vecchia Signora nell'undici titolare scelto da Thiago Motta.Lo stesso centravanti serbo che con la Vecchia Signora nella prima parte di stagione era stato insostituibile, complice anche l'assenza di cambi nonostante Thiago avesse riadattato Nico Gonzalez nel suo ruolo.Qualche errore nel corso della stagione Dusan lo ha chiaramente fatto, ma errare è umano e dopo le numerose panchine avrà certamente voglia di tornare ad essere protagonista.ha detto Thiago Motta ieri in conferenza stampa.