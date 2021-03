La Juventus affronterà il Cagliari nel tardo pomeriggio di oggi, nella partita in programma alle 18 alla Sardegna Arena. Un match che per i padroni di casa vuol dire restare aggrappati al treno salvezza, mentre per i bianconeri significa non dire addio definitivamente al sogno scudetto. Mister Pirlo, che deve fare a meno di 5 giocatori nel suo tradizionale 4-4-2 liquido, medita se inserire Kulusevski e Chiellini dal 1'. Più sì il primo, più no il secondo.

COME VEDERLA - Il match sarà trasmesso da Sky Sport: sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Ecco qui di seguito le probabili formazioni di Cagliari-Juve: