1









Lo scudetto è ormai alle spalle. Conquistato contro la Samp il nono titolo consecutivo, la Juve prepara la gara contro il Cagliari, l'ultima trasferta della Serie A 2019/2020. Poi, arriverà la Roma a Torino e, infine, il 7 agosto, il Lione, sempre allo Stadium, la partita più importante dell'anno. Giornata di test, di giocatori che devono mettere minuti nelle gambe, di qualche riposo ed esperimento, in una rosa con diversi infortuni. Ci sarà Gigi Buffon tra i pali, Leonardo Bonucci e Rugani, con quest'ultimo che sostituirà Matthijs de Ligt al centro della difesa, Ronaldo, Con Higuain e Bernardeschi in attacco. Ballottaggio Ramsey-Pjanic. Questa mattina l'allenamento di rifinitura alla Continassa per fissare gli ultimi dettagli sul piano gara, poi la partenza.



DOVE VEDERLA IN TV - ​Il match tra Juventus e Cagliari sarà trasmesso in diretta tv su ​Sky, canale 255, ed in streaming sulle piattaforme Sky Go, dedicata agli abbonati Sky, e Now tv.



Qui le probabili formazioni di Cagliari-Juve.