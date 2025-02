Cagliari-Juventus, le probabili formazioni e dove vedere la partita

Getty Images

Archiviata la delusione per l’eliminazione dalla, la Juventus deve concentrarsi nuovamente sul campionato per non compromettere l’obiettivo del quarto posto. La squadra disarà impegnata nella 26ª giornata di Serie A contro il, in una trasferta tutt’altro che semplice.Prima della sconfitta in Olanda contro il PSV, i bianconeri avevano ottenuto quattro vittorie consecutive, tre delle quali in campionato. Ora l’obiettivo è ripartire immediatamente per mantenere il vantaggio sulle dirette concorrenti e consolidare la propria posizione in zona Champions. L’allenatore sta studiando le migliori soluzioni per affrontare la squadra di Davide Nicola, che si trova in un buon momento di forma.

Cagliari-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Partita: Cagliari-Juventus

Data: domenica 23 febbraio

Orario: 20:45

Canale tv: DAZN

Streaminng: DAZN

Cagliari-Juventus, le probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1)

Caprile;

Zappa,

Mina,

Luperto,

Augello;

Makoumbou,

Adopo;

Zortea,

Deiola,

Felici;

Piccoli.

All. Nicola.

JUVENTUS (4-2-3-1)

Di Gregorio

Weah

Gatti

Kelly

Cambiaso

Locatelli

Thuram

Yildiz (Nico)

McKennie

Mbangula

Kolo Muani (Vlahovic)

Il Cagliari arriva alla sfida con entusiasmo, dopo aver fermato l’Atalanta con un pareggio e aver superato il Parma in Coppa Italia. I rossoblù hanno dimostrato di essere una squadra difficile da affrontare, soprattutto in casa, e proveranno a strappare un altro risultato positivo. Nella gara d’andata all’Allianz Stadium, la Juventus non era riuscita a portare a casa i tre punti, subendo il gol del pareggio nel finale. Ora servirà una prestazione solida per evitare ulteriori passi falsi.