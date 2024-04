CAGLIARI-JUVENTUS, DOVE VEDERE LA PARTITA



Lascenderà in campo questa sera alle ore 20.45 alla Unipol Domus Arena diospite dei sardi allenati da Claudio Ranieri. Tra le fila della squadra di Massimiliano Allegri saranno assenti Fabio Miretti e Moise Kean, ritornano però ad essere a disposizione il portiere polacco Wojcech Szczesny dopo la frattura del setto nasale rimediata nel derby ed Arek Milik.La gara con calcio d'inizio alle ore 20.45 sarà visibile in diretta streaming su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, anche su Now Tv e Sky Go.Clicca su "Vai alla gallery" per leggere le probabili formazioni della garaNon perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!