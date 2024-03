Cagliari-Juve Primavera LIVE, la cronaca

45' - INTERVALLO

29' Ammonito anche Ngana

23' - Punizione pericolosa di Achour, bravo Radu a parare

21' Ammonito Savio per fallo su Vinciguerra

10' - Dagli sviluppi del calcio d'angolo la palla arriva a Savio che colpisce al volo di mancino, palla fuori

9' - OCCASIONE JUVE, cross dalla sinistra di Pgnucco, Crapisto ci arriva con la pancia ma Wodzicky ci arriva

5' - Scappa sulla sinistra Vinciguerra che poi tira ma trova la parata di Radu. Sulla respinta sbaglia Malfitano da ottima posizione

1' - Via al match!

Cagliari-Juve Primavera, le formazioni ufficiali



Juventus (3-4-2-1)

Radu;

Gil Puche,

Martinez Crous,

Savio;

Pagnucco (C),

Ripani,

Ngana,

Turco;

Florea,

Crapisto;

Mancini.

Cagliari

Wodzicky,

Arba,

Idrissi (C),

Achour,

Sulev,

Cogoni,

Balde,

Malfitano,

Vinciguerra,

Catena,

Marcolini.

Cagliari-Juve Primavera, dove vederla in tv e streaming

Oggi, sabato 16 marzo alle 11:00, lascenderà in campo al centro sportivo di Asseminello per affrontare la formazione Primavera del. Nell'incontro d'andata, tenutosi lo scorso agosto a Vinovo, la Juventus ha trionfato per 3-1 con gol di Ripani, Pagnucco e Savio. Mister Montero e i suoi ragazzi arrivano da un pareggio contro l'Inter nella trasferta dello scorso fine settimana. La sfida tra Cagliari e Juventus Under 19 costituisce un tassello importante della 26ª giornata del Campionato Primavera.La sfida tra Cagliari e Juventus Under 19, valida per la 26ª giornata del Campionato Primavera, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente.