Una partita a due volti, che la è riuscita a riacciuffare solo grazie ai nervi e a un minimo di orgoglio. Difficile trovare prestazioni positive tra i singoli bianconeri scesi in campo ieri sera contro il alla Unipol Domus, dove i bianconeri hanno lasciato per strada due punti per colpa di un primo tempo totalmente sbagliato, con errori notevoli e la solita mancanza di gioco. Pochissimi dunque, giusto un paio, i voti superiori al 6 assegnati dai giornali in edicola oggi, che "salvano" il marcatore Dusan e pochissimi altri compagni.