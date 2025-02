Cagliari, Nicola: 'Con le grandi ci siamo distinti, la Juve sarà in assetto da guerra'

Getty Images

Cagliari-Juventus sarà una partita fondamentale, e in un certo senso inedita. I bianconeri sono reduci da una delusione senza dubbio diversa dalle altre di questa stagione, perché è stato fallitoe non solo.Contro il PSV sono stati evidenziati ancora una volta, ma pochi giorni dopo c'è già una nuova sfida e dunque bisogna saper ricominciare subito e nel modo giusto. Thiago Motta ha infatti parlato dell'importanza dell'autocritica , così come del percorso da seguire.Dall'altra parte, ci sarà un Cagliari che vorrà giocarsi le sue carte, con i rossoblù che hanno dimostrato più volte di essere una squadra che può mettere in difficoltà anche le grandi. Il club allenato da Nicola, infatti, ha fermato proprio l'Atalanta di recente, e anche contro la Juventus ha già ottenuto

Le parole di Nicola su Cagliari-Juventus

'In Champions ha fatto una gara di ottimo livello, almeno per un'ora. Avremo la possibilità di costruire qualche pericolo. Per noi sarà una partita che ci metterà nelle condizioni di migliorare. Incontreremo una squadra che produce un calcio moderno, abili d imbucare i mediani nei due centrali. Sanno costruire in ampiezza. Ma sappiamo che contro le grandi squadre ci siamo saputi distinguere, dovremo avere lo spirito giusto, riconoscendo il valore dell'avversario, ma essendo consci delle nostre potenzialità'.'No, verrà in assetto da guerra. Oramai i giocatori sono allenati per giocare più gare e recuperare nel più breve tempo possibile. In questo calcio non basta correre, ma bisogna farlo bene. Se non corri in maniera qualitativa non serve a nulla''Fu una gara di livello, ma ora la Juventus ha anche giocatori diversi come Muani, è molto più aggressiva'.