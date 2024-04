Lasi è diretta verso la Sardegna in vista della sfida di domani contro il Cagliari. Tuttavia, il centrocampista classe 2003 Fabio Miretti non ha accompagnato la squadra a causa di un problema all'alluce. Il giovane talento è rimasto a Torino per recuperare dall'infortunio in vista del prossimo impegno di Coppa Italia contro la Lazio. Questa decisione mira a garantire chesi riprenda completamente, consentendogli di tornare al meglio delle sue capacità per contribuire alla squadra nelle sfide future.