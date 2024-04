Le parole di Lucaa Dazn, nell'intervallo di Cagliari-Juventus:"Per quanto riguarda il primo rigore assegnato mi rimane qualche dubbio, perché è vero che il braccio sinistro è fuori dalla figura, ma Bremer è di spalle e il braccio si allarga per un contatto con Gatti, ma effettivamente il braccio è molto largo. Per quanto riguarda il secondo non ci sono dubbi, Szczesny giustamente ammonito per dogso".