Cagliari-Juventus LIVE: gioca Koopmeiners! Le formazioni ufficiali

AFP via Getty Images

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus

Caprile

Zappa

Mina

Luperto

Augello

Adopo

Makoumbou

Deiola

Zortea

Felici

Piccoli

Di Gregorio

Weah

Gatti

Kelly

Cambiaso

Locatelli

Koopmeiners

Conceicao

McKennie

Yildiz

Vlahovic

, valida per la 26ª giornata di Serie A, si preannuncia come una sfida cruciale per la squadra diLa Juventus, attualmente quinta in classifica con 46 punti, ha l'opportunità di superare la Lazio, che occupa la quarta posizione con 47 punti, e salire a 49 punti, consolidando la sua posizione nelle zone alte della classifica. Una vittoria sarebbe fondamentale anche in ottica scudetto, con la vetta distante 8 punti e l'Inter attualmente in testa.La partita in Sardegna rappresenta quindi un'occasione imperdibile per continuare la corsa verso la qualificazione alle competizioni europee e mantenere vive le ambizioni di titolo. Cagliari, dal canto suo, cercherà di dare filo da torcere alla Juve, con l'obiettivo di rilanciarsi in chiave salvezza. Una gara ricca di spunti e determinante per il futuro della stagione bianconera.Cagliari (4-3-2-1)Juventus (4-2-3-1)