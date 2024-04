Le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus



Cagliari (3-5-2)

Scuffet

Mina

Dossena

Hatzidiakos

Nandez

Makoumbou

Sulemana

Augello

Gaetano

Luvumbo

Shomurodov



Juventus (3-5-2)

Szczesny

Gatti

Bremer

Danilo

Weah

Alcaraz

Locatelli

Rabiot

Cambiaso

Vlahovic

Chiesa

sarà il secondo anticipo del venerdì sera nella lunga 33ª giornata di Serie A, con fischio d'inizio alle 20:45 presso la Unipol Domus Arena nella città sarda. Massimiliano Allegri continua a cercare il riscatto per la sua squadra dopo un periodo negativo, durante il quale la Juventus ha ottenuto solo 2 vittorie nelle ultime 11 partite.Attualmente, i bianconeri occupano il secondo posto in classifica, distanziati di 6 punti dalla vetta, ma con la Roma al quinto posto che li minaccia a -8 punti., dopo aver fermato l'Inter, cercherà di ripetersi contro un'altra grande del campionato per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, attualmente distante 4 punti.