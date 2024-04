Cagliari-Juve, le quote del match

Dopo Atalanta e Inter, ildi Claudio Ranieri proverà ad ottenere preziosissimi punti salvezza anche con un’altra big. All’Unipol Domus arriva unain difficoltà e reduce dal pareggio a reti bianche nel Derby della Mole. I bianconeri sono più concentrati a difendere il terzo posto che a provare a raggiungere il secondo. Gli uomini di Massimilianosono comunque abbastanza tranquilli di un posto nella prossima UEFA Champions League. Anche perché il ranking sta premiando il nostro Paese che nella prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie potrebbe avere cinque squadre partecipanti. La Juve rimane una grande squadra, ma le motivazioni in questa parte di campionato spesso fanno la differenza e le ultime giornate lo dimostrano. I sardi, con gli ultimi risultati, si sono portati fuori dalla zona caldissima. Ma il Frosinone terz’ultimo in classifica è sotto di 4 punti, troppo pochi per sentirsi tranquilli. La vittoria contro gli orobici e il pareggio contro i nerazzurri capolisti hanno portato alle stelle l’umore dei rossoblù. I bianconeri dovranno ricompattarsi per non incappare in un’altra prova incolore.Per isono comunque gli uomini di Massimiliano Allegri a partire nettamente con il favore dei pronostici.Il Cagliari sogna contro la Juventus una vittoria davanti ai propri tifosi. Un successo metterebbe una seria ipoteca sulla salvezza sarda. I torinesi hanno bisogno di ritornare ai tre punti per guardare con fiducia alle ultime partite. Un successo dei rossoblù è quotato da Betclic a 5.05 un pareggio a 3.48 ed una vittoria bianconera a 1.77. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.21, mentre l’Under 2.5 a 1.59.Sono passati poco più di due anni dall’ultima sfida tra le due squadre avvenuta in terra sarda. Era il 9 aprile 2022 quanto i bianconeri si imposero per 1-2. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 8.00. L’ipotesi considerata più probabile è lo 0-1 che Betclic quota a 5.00, seguita dall’1-1 dato da Betclic a 5.75.- Il Cagliari, nelle ultime settimane, sta trovando l’uomo chiave in fase offensiva in Eldor Shomurodov. Una rete dell’uzbeko è quotata da Betclic a 5.50. Claudio Ranieri può affidarsi anche a Gianluca Lapadula e Zito Luvumbo. Una loro rete è quotata rispettivamente a 4.50 (Sisal la quota a 4.00) e a 6.00. Nell’ultima sfida in Sardegna segnò Dušan Vlahović. Una rete del serbo è quotata da Betclic a 2.25. Troverà spazio dal primo minuto anche Federico Chiesa? Un gol dell’azzurro è quotato da Betclic a 3.70.