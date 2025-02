Cagliari-Juventus, le prime idee di Thiago Motta

AFP or licensors

è pronto a rimescolare le carte in vista della sfida contro il. Dopo l’eliminazione dalla, l’allenatore bianconero sta valutando diversi cambi nella formazione titolare, sia per gestire le energie della squadra sia per ritrovare equilibrio e freschezza in campo.Uno dei ritorni più attesi è quello di Khephren, che potrebbe riprendersi un posto dal primo minuto dopo aver recuperato dai problemi fisici. Il suo rientro rappresenterebbe un’opzione importante per aumentare il peso offensivo della squadra e migliorare la qualità delle transizioni in attacco.

Ma non è l’unica novità: sugli esterni potrebbero esserci cambiamenti significativi. Motta starebbe valutando nuove soluzioni per dare maggiore spinta e copertura sulle fasce, aspetto cruciale contro una squadra aggressiva come il Cagliari. Inoltre, l’assenza di Veiga obbliga il tecnico a ridisegnare la difesa, portando a un totale di almeno cinque variazioni rispetto alla formazione schierata contro il PSV Eindhoven.Con questa mini-rivoluzione, Thiago Motta intende dare un segnale forte alla squadra e ai tifosi, dimostrando di voler reagire dopo la delusione europea. La Juventus ha bisogno di ritrovare solidità e incisività in vista del rush finale della stagione, e il match contro il Cagliari rappresenta un banco di prova fondamentale per rilanciare le ambizioni bianconere in campionato.