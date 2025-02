Cagliari-Juventus, le PAGELLE dei giornali: 'Koopmeiners stecca', 'Gatti un gigante'

2025 Getty Images

Cagliari-Juventus, le pagelle dei giornali

Lanon fallisce il compito in campionato e sfrutta a pieno i passi falsi delle contendenti al quarto posto, vincendo 1-0 a Cagliari. Una partita a due volti per la squadra di Thiago Motta, molto propositiva e pericolosa nei primi 45 minuti, dove avrebbe potuto e dovuto chiudere con almeno un altro goal di vantaggio, più in difficoltà, soprattutto sul piano del ritmo, nella ripresa, senza però correre particolari rischi.Diverse note positive tra i bianconeri: a partire dalla coppia di difensori centrali formata da Federico Gatti e Lloyd Kelly, entrambi promossi. Premiato anche Manuel Locatelli a centrocampo, a differenza di Teun Koopmeiners, che ha vissuto un'altra serata non particolarmente brillante. Non convince in attacco Francisco Conceicao mentre la palma del migliore se la prende chi ha deciso la partita, Dusan Vlahovic. Thiago Motta esce dalla trasferta di Cagliari con risposte positive e senza dubbio positive sono le sue scelte, a partire dalla titolarità di Vlahovic QUI l e nostre pagelle.

Cagliari-Juventus, i voti della Gazzetta dello Sport

Di Gregorio 6

Weah 6

Gatti 7

Kelly 6

Cambiaso 6,5

Locatelli 6,5 (Thuram 6)

Koopmeiners 6 (Douglas Luiz 6)

McKennie 6

Conceicao 5 (Kolo Muani 6)

Yildiz 6

Vlahovic 7

Thiago Motta 6,5



Cagliari-Juventus, i voti di Tuttosport

Di Gregorio 6,5

Weah 6

Gatti 7

Kelly 6,5

Cambiaso 6 (Rouhi 6)

Locatelli 6,5 (Thuram 6)

Koopmeiners 5,5 (Douglas Luiz 6)

McKennie 6

Conceicao 5,5 (Kolo Muani 6)

Yildiz 6,5

Vlahovic 7

Thiago Motta 6,5

Cagliari-Juventus, i voti del Corriere dello Sport