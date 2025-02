Cagliari-Juventus, la probabile formazione

GETTY

Possibili scelte di formazione

Lasi prepara alla delicata trasferta di Cagliari con l’obiettivo di consolidare il quarto posto in classifica e dare continuità ai risultati positivi. Thiago Motta sembra intenzionato a confermare il suo ormai rodato 4-2-3-1, con qualche possibile modifica nell’undici titolare per adattarsi alle esigenze della partita.In porta ci sarà Michele Di Gregorio, ormai punto fermo della squadra. In difesa, spazio a Weah e Cambiaso sugli esterni, mentre la coppia centrale sarà formata da Gatti e Kelly, con quest’ultimo pronto a giocare la sua prima gara da difensore centrale dopo l’esperienza da sostituto di Veiga a Eindhoven.

Dubbi sulla trequarti

La probabile formazione della Juventus

Di Gregorio

Weah

Gatti

Kelly

Cambiaso

Locatelli

Thuram

Yildiz (Nico)

McKennie

Mbangula

Kolo Muani (Vlahovic)

A centrocampo, Khephren Thuram affiancherà Manuel Locatelli, formando un duo equilibrato tra fisicità e qualità nella gestione del gioco. Thuram garantirà dinamismo, mentre Locatelli avrà il compito di organizzare la manovra e proteggere la difesa.Weston McKennie agirà da incursore centrale, con Mbangula sulla sinistra. Al centro dell’attacco dubbio Kolo Muani-Vlahovic, mentre resta aperto il ballottaggio tra Yildiz e Nico Gonzalez sulla destra. La scelta dipenderà dalle condizioni fisiche dell’argentino e dalle necessità tattiche.