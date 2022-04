Scende in campo la Juventus alla Unipol Domus di Cagliari. I bianconeri alla ricerca del riscatto dopo la sfida contro l'Inter e soprattutto dopo l'arbitraggio discutibile di Irrati. Questa sera il fischietto è Chiffi. Non sarà della gara Alvaro Morata perchè squalificato, diffidato Dusan Vlahovic. Di seguito tutti gli episodi arbitrali della gara:



46'- La Juventus segna con Giorgio Chiellini ma il capitano bianconero è in fuorigioco, giusta la segnalazione dell'assistente



24'- Segna la Juventus con un gran tiro da fuori di Pellegrini che si scontra contro il braccio di Rabiot. Dopo il controllo al Var l'arbitro Chiffi annulla la rete.



12'- Contatto in area di rigore tra Dybala e Altare, leggero e senza gli estremi per il calcio di rigore



1'- Inizia la sfida a Cagliari