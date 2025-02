2025 Getty Images

Lachiuderà la domenica di Serie A in trasferta a(calcio d'inizio ore 20:45). I bianconeri, reduci dalla deludente eliminazione in Champions League contro il PSV, proveranno a reagire e soprattutto ad allungare la striscia di vittorie consecutive in campionato, che è arrivata a tre grazie ai successi con Empoli, Como ed Inter. Momento positivo anche per il Cagliari in campionato visto il pareggio con l'Atalanta e la vittoria con il Parma che hanno dato un po' di tranquillità in chiave salvezza. All'andata finì 1-1 all'Allianz Stadium. QUI IL LIVE DI CAGLIARI-JUVENTUS.

Arbitro: Colombo

Assistenti: Preti - Perrotti

Quarto uomo: Perenzoni

VAR: Chiffi

Avar: Marini

Cagliari-Juventus, la moviola

I risultati del week end danno alla squadra diuna grande chance di fare un passo importante in classifica conquistando in solitaria il quarto posto e allungando su tutte le rivali per la qualificazione in Champions. Oltre al pareggio della Lazio infatti ci sono state le sconfitte di Milan, Fiorentina e Bologna. Di seguito la moviola della partita con i principali episodi arbitrali. Ad arbitrare Cagliari-Juventus c'è Colombo.Su IlBianconero la moviola di Cagliari-Juventus con gli episodi arbitrali del match.77' - Spinta di Lupero su Vlahovic in area di rigore con entrambe le mani mentre stava calciando con solo il portiere davanti. Per Colombo non c'è nulla, molti dubbi.68' - Weah e Luvumbo si trattengono la maglia a vicenda in area di rigore della Juve.49' - Primo giallo del match: lo prende Weah fermando Luvumbo che lo aveva saltato a metà campo.19' - Piccoli trattenuto a metà campo, l'attaccante voleva il cartellino giallo per Kelly: proteste dell'ex Atalanta.17' - Piccoli cade in area di rigore su un cross, timide proteste del Cagliari, non c'è niente e il giocatore si rialza subito.