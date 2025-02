Cagliari-Juventus, la MOVIOLA dei giornali: Luperto-Vlahovic, rigore netto ed espulsione, il var doveva intervenire

2025 Getty Images

Cagliari-Juventus, la moviola dei giornali

è stata una partita per larghi tratti tranquilla, senza particolari tensioni in campo ed episodi che abbiano acceso il clima. Uno però si, abbastanza clamoroso per come è stato "gestito" dalla squadra arbitrale. Il riferimento è alla spinta di Luperto su Dusan Vlahovic nel finale di partita, che avrebbe potuto regalare alla squadra diun ultimo tratto di gara meno faticoso, con il risultato in ghiaccio.Nel post partita, ai microfoni di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato di quanto successo confermando che sarebbe stato giusto assegnare il rigore. Ecco l'analisi dei principali quotidiani sportivi sull'episodio e in generale la moviola di Cagliari-Juventus.

Gazzetta - la moviola di Cagliari-Juventus

Calvarese su Tuttosport: 'Era rigore su Vlahovic'



Cagliari-Juventus, la moviola del Corriere dello Sport

"Luperto spinge con entrambe le mani Vlahovic solo davanti a Caprile e lo fa cadere:Colombo lascia correre,mail rigore era netto, con il rosso da dare a Luperto. Errore grave. Il VAR non interviene perché l’intensità viene giudicata dall’arbitro (ma venerdì a Lecce...). Per il resto è stata una partita corretta. L’unico giallo è per Weah che ferma un’azione promettente di Luvumbo".Questa l'analisi su Tuttosport dell'ex arbitro Calvarese: "Vlahovic si invola verso la porta ed è davanti a Caprile; Luperto, quando capisce che il serbo è più veloce di lui, gli mette due braccia sulla schiena, col solo obiettivo di sbilanciarlo e fargli sbagliare la conclusione. Il gesto del difensore dunque è funzionale, e raggiunge lo scopo: infatti Vlahovic calcia male e schiaccia il pallone verso il terreno, fallendo l’occasione. Colombo lascia proseguire ma per me il contatto era da calcio di rigore."Colombo, sotto gli occhi del designatore Rocchi, si perde un rigore abbastanza evidente, doveva esserlo anche per il VAR. Lunga fuga di Vlahovic, partito in posizione regolare (è nella propria metà campo, non c’è bisogno di altre valutazioni): prima del tiro, da dietro, dopo una rincorsa disperata, Luperto lo spinge con due mani dietro la schiena.non è più solo una valutazione dell’intensità di una spinta, visto che quella a due mani è - per definizione - sempre punibile".