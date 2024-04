Juventus, Kostic e Iling sul mercato: cosa filtra

Massimiliano sembra aver sciolto le riserve. Dovrebbe essere Timothy a partire dal primo minuto nel match di questa sera tra sulla fascia destra, lasciando dunque spazio ad Andrea sul lato opposto. E questo significa almeno due cose: in primis che il laterale statunitense avrà una grande occasione per mettersi di nuovo in mostra con una maglia da titolare, magari convincendo i bianconeri a confermarlo a fine stagione. E poi, soprattutto, che Filipe Samuel sembrano destinati a salutare. Fa rumore, infatti, la doppia esclusione del serbo e del giovane inglese, con lo spostamento a sinistra del sempre duttile Cambiaso. Il primo è reduce da una stagione decisamente poco brillante e dovrebbe proseguire la sua carriera altrove (a gennaio, per lui, erano risuonate di nuovo le sirene dall'Arabia); il secondo, invece, non ha praticamente mai trovato spazio e può rappresentare una fonte di guadagno per i bianconeri, che ormai sembrano propensi a sacrificarlo per fare cassa. La sensazione è che, per entrambi, la partita di oggi sia un indizio in questo senso. Indizio di addio, di un futuro lontano dalla Juve.