Ilha da poco diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro la Juventus, in programma in terra sarda alla Unipol Domus Arena alle 20.45. Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione di Claudio Ranieri:RadunovicDossenaNandezLapadulaViolaDeiolaPratiHatzidiakosArestiOristanioJanktoScuffetWieteskaSulemanaMinaAugelloZappaMakoumbouObertKingstoneAzziShomurodovGaetanoLuvumboDi Pardo