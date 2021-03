La Juventus sta per scendere in campo sul campo del Cagliari nella 27^ giornata di Serie A. Andrea Pirlo, fresco di eliminazione dalla Champions League, decide di sciogliere alcune riserve sull'utilizzo dei giocatori offensivi, oltre a proseguire con un esperimento in cabina di regia già visto ultimamente...

Queste le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo. A disp: Pinsoglio, Garofani, Bonucci, Bernardeschi, Frabotta, Dragusin, Di Pardo, Arthur, McKennie, Fagioli. All. Pirlo



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nainggolan, Duncan, Marin, Nandez; Simeone, Joao Pedro. A disp: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Deiola, Klavan, Calabresi, Asamoah, Pereiro, Cerri, Walukiewicz, Contini, Carboni. All. Semplici