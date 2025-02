Cagliari-Juventus, Thiago Motta ha sciolto i ballottaggi: le scelte in attacco

AFP or licensors

Cagliari-Juve, le ultime di formazione

La Juventus ha vissuto le ultime ore di riflessione dopo l’ultimo allenamento, prima di mettersi in viaggio alla volta diper la prossima sfida di campionato.ha sciolto gli ultimi dubbi e definito le scelte per la formazione titolare, con alcune novità rispetto alle precedenti uscite.Uno dei ballottaggi più accesi riguardava la fascia destra, dove il tecnico bianconero ha optato per Francisco Conceição. Il giovane portoghese ha superato la concorrenza di Nico Gonzalez e Kenan Yildiz, con quest’ultimo destinato a partire ancora una volta dalla panchina per la terza gara consecutiva.

Per quanto riguarda l’attacco, Dusan Vlahovic tornerà dal primo minuto. Dopo aver iniziato le ultime partite dalla panchina, il serbo è pronto a riprendersi il ruolo di titolare. Al contrario, Randal Kolo Muani sarà inizialmente fuori dagli undici di partenza e dovrà attendere la sua occasione a gara in corso.Conferme per il resto della formazione: tra i pali ci sarà Michele Di Gregorio, mentre in difesa giocheranno Timothy Weah, Federico Gatti, Lloyd Kelly e Andrea Cambiaso. A centrocampo riposo per Teun Koopmeiners, con Manuel Locatelli e Khephren Thuram pronti a prendere le redini del reparto. Più avanzato Weston McKennie, che avrà il compito di supportare le punte con i suoi inserimenti. Sulla corsia sinistra, invece, spazio per Mbangula, altra giovane promessa bianconera.La Juventus arriva a Cagliari con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso positivo e conquistare tre punti fondamentali per la classifica. Gli ultimi dettagli sono stati sistemati, ora la parola passa al campo.