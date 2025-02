Cagliari-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Getty Images

Orario Cagliari-Juventus

Latornerà in campo contro il Cagliari per la gara valevole per la 26esima giornata del campionato di Serie A. Dopo la cocente delusione con la sconfitta e l'eliminazione dalla Champions League patita per mano del PSV, la Juventus torna a sintonizzarsi sul campionato con l'obiettivo di consolidare il quarto posto in classifica - diventto di fatto obiettivo primario di questa stagione - magari centrando la quarta vittoria consecutiva dopo il filotto di successi contro Empoli, Como e Inter.Cagliari-Juventus, match valevole per la 26esima giornata di Serie A, si giocheràalla Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Juventus



Cagliari-Juventus in diretta streaming

Cagliari-Juventus si potrà seguire in diretta e in esclusiva su. Sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile oppure su console di gioco come PlayStation e Xbox. In alternativa si potrà ricorrere a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Il match sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sempre suBasterà scaricare l'app su smartphone e tablet oppure collegarsi al sito ufficiale della piattaforma tramite pc o notebook.