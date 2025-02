Cagliari-Juventus, Di Gregorio contro Caprile: in palio c'è un posto in azzurro

Getty Images

Caprile o Di Gregorio in Nazionale?



Di Gregorio e Caprile, la crescita dalle categorie inferiori funziona

Una sfida dentro alla sfida sarà quella tra. Una sfida a distanza: quella tra l'estremo difensore del Cagliari Eliae quello della Juventus Michele. Caprile arrivato in Sardegna nel mercato di gennaio in prestito dal Napoli con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro. Di Gregorio invece è il primo colpo di calciomercato targato Cristiano Giuntoli. Lo ricorderete, circa un anno fa quando ha incontrato Adriano Galliani anticipando così la concorrenza di un certo Liverpool ed assicurandosi il portiere bianconero del futuro.Questa sera secondo Tuttosport alla Unipol Domus Arena di Cagliari ci sarà in tribuna un collaboratore di Lucianoproprio per osservare entrambi i portieri all'opera. Infatti in palio c'è un posto di terzo e quarto portiere della Nazionale italiana. Alle spalle di Gigio Donnarumma e Guglielmo Vicario. A giocarsi il posto sono: Di Gregorio, Caprile, Meret e Carnesecchi. Quattro per due posti quindi. Qualcosa certamente passerà dalla sfida di questa sera ma un dettaglio li accomuna.Infatti, andando ad analizzare la carriera di entrambi gli estremi difensori che oggi sono arrivati a giocarsi una maglia in azzurro entrambi sono esplosi in Lega Pro. Per quanto riguarda Di Gregorio con la maglia del Renate mentre Caprile con quella della Pro Patria. La dimostrazione quindi che anche nelle categorie inferiori esiste il talento ma va coltivato passo dopo passo. Caprile e Di Gregorio questa sera si sfidano in Serie A ed il sapore sarà certamente speciale.