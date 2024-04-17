TUTTE LE DESIGNAZIONI
GENOA – LAZIO Venerdì 19/02 h.18.30
FELICIANI
ZINGARELLI – SCARPA
IV: MARINELLI
VAR: ABISSO
AVAR: LA PENNA
CAGLIARI – JUVENTUS Venerdì 19/02 h. 20.45
PICCININI
BACCINI – IMPERIALE
IV: MASSIMI
VAR: CHIFFI
AVAR: VALERI
EMPOLI – NAPOLI Sabato 20/04 h.18.00
MANGANIELLO
DEL GIOVANE – LIBERTI
IV: BARONI
VAR: DI PAOLO
AVAR: ABISSO
H. VERONA – UDINESE Sabato 20/04 h.20.45
GUIDA
DI IORIO – PERROTTI
IV: RUTELLA
VAR: LA PENNA
AVAR: FABBRI
SASSUOLO – LECCE h. 12.30
DOVERI
ROSSI L. – SCATRAGLI
IV: SANTORO
VAR: PAIRETTO
AVAR: IRRATI
TORINO – FROSINONE h. 15.00
RAPUANO
ROSSI M. – MASTRODONATO
IV: CAMPLONE
VAR: VALERI
AVAR: MARINI
SALERNITANA -F IORENTINA h. 18.00
MARCHETTI
PRETI – DE MEO
IV: PERENZONI
VAR: FABBRI
AVAR: DI PAOLO
MONZA – ATALANTA h. 20.45
GIUA
DEI GIUDICI – BERCIGLI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARIANI
AVAR: SERRA
ROMA – BOLOGNA Lunedì 22/04 h. 18.30
MARESCA
PASSERI – COSTANZO
IV: SACCHI
VAR: IRRATI
AVAR: CHIFFI
MILAN – INTER Lunedì 22/04 h. 20.45
COLOMBO
MELI – ALASSIO
IV: MASSA
VAR: MARINI
AVAR: MARIANI