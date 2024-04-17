commenta
L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni per la 33esima giornata di Serie A.

TUTTE LE DESIGNAZIONI

GENOA – LAZIO     Venerdì 19/02 h.18.30
FELICIANI

ZINGARELLI – SCARPA

IV:      MARINELLI

VAR:     ABISSO

AVAR:       LA PENNA

 

CAGLIARI – JUVENTUS     Venerdì 19/02 h. 20.45

PICCININI

BACCINI – IMPERIALE

IV:      MASSIMI

VAR:     CHIFFI

AVAR:       VALERI

 

EMPOLI – NAPOLI     Sabato 20/04 h.18.00

MANGANIELLO

DEL GIOVANE – LIBERTI

IV:       BARONI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:        ABISSO

 

H. VERONA – UDINESE     Sabato 20/04 h.20.45
GUIDA

DI IORIO – PERROTTI

IV:     RUTELLA

VAR:     LA PENNA

AVAR:     FABBRI

 

SASSUOLO – LECCE     h. 12.30

DOVERI

ROSSI L. – SCATRAGLI

IV:      SANTORO

VAR:     PAIRETTO

AVAR:     IRRATI

 

TORINO – FROSINONE     h. 15.00

RAPUANO

ROSSI M. – MASTRODONATO

IV:     CAMPLONE

VAR:     VALERI

AVAR:      MARINI

 

SALERNITANA -F IORENTINA     h. 18.00

MARCHETTI

PRETI – DE MEO

IV:       PERENZONI
VAR:     FABBRI

AVAR:     DI PAOLO

 

MONZA – ATALANTA     h. 20.45

GIUA

DEI GIUDICI – BERCIGLI

IV:     ZUFFERLI

VAR:      MARIANI

AVAR:       SERRA

 

ROMA – BOLOGNA      Lunedì 22/04 h. 18.30

MARESCA

PASSERI – COSTANZO

IV:       SACCHI

VAR:      IRRATI

AVAR:      CHIFFI

 

MILAN – INTER     Lunedì 22/04 h. 20.45

COLOMBO

MELI – ALASSIO

IV:     MASSA

VAR:     MARINI
AVAR:       MARIANI