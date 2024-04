Cagliari-Juventus, i convocati di Allegri

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalò

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Kostic, McKennie, Weah, Rabiot, Alcaraz, Nicolussi

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling

La Juventus ha comunicato la lista dei convocati per la partita contro il Cagliari. Non partecipa Fagioli che resta a Torino per smaltire il problema all'alluce accusato negli ultimi giorni.

La Juventus è attesa dalla seconda gara consecutiva fuori casa. Dopo il "Derby della Mole" – giocato a Torino, ma sul campo della formazione granata – i bianconeri giocheranno in trasferta contro il Cagliari.

Il match, valido per la 33ª giornata di Serie A, è in programma venerdì 19 aprile 2024 alle ore 20:45.

Di seguito i giocatori convocati da Massimiliano Allegri per il match contro il Cagliari.